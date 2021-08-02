«Перша порція фоточок»: Каменських порадувала спокусливими знімками на яхті

Співачка Настя Каменських, яка так сильно нудьгує по своєму чоловікові Потапу, нарешті возз'єдналася з ним на відпочинку, про що написала в Instagram.

При цьому, як і обіцяла в своєму попередньому пості, дівчина почала ділитися з фоловерами фотографіями в купальнику.

«Ну, понеслася перша партія фоточок. У нас тут виникла суперечка, яка фотка краще!» — підписала вона пост.

На «першій серії фоточок» Настя позує в купальнику, що складається зі сріблястого бікіні та плавок-стрінгів кольору хакі. При цьому на шию співачка одягла золоту підвіску, а чорне кучеряве волосся сексуально розпустила.

Фотосесія проходить на яхті, але де саме, Каменських не вказала, а по прапору на кормі судна висновки зробити неможливо — при цьому більшість шанувальників сподівається, що це не російський триколор.

Втім, більше подробиць Настенька напевно повідомить в наступних постах. Поки ж шанувальники за звичкою похвалили співачку за її зовнішній вигляд і за те, що вона стримує свої обіцянки.

Нагадаємо, Потап розповів, скільки дітей планує з Настею Каменських.

Фото з Instagram kamenskux

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