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«Чоловік, про який можна тільки мріяти»: Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження

16:58 24 серпня 2021
Горбунов і Осадча

Телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно народила другого сина акторові та телеведучому Юрію Горбунову, привітала чоловіка з днем народження — 24 серпня, у День Незалежності України, йому виповнився 51 рік.

«Ти чоловік, про якого може тільки мріяти жінка. Ти найтурботлівіший та найуважніший, люблячий і мудрий», — пише Катя Осадча в Instagram .

Згадує вона і про їхнього молодшого сина — каже, що малюк поспішав з'явитися на світ, щоб привітати батька особисто.

 

24 серпня подружня пара була на Майдані у Києві - Юрій Горбунов виклав в мережу фото і відео параду до Дня Незалежності.

Фото Юрія Горбунова
 

 

 

Раніше Юрій Горбунов показав перше знайомство їхнього з Катею Осадчою старшого сина Івана з малюком, ім'я якому вони все ще вибирають.

Фото зі сторінки Каті Осадчої у соціальних мережах.

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