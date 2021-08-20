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Шоу-бізнес

З новонародженим сином на руках: Горбунов розчулив мережу

16:54 20 серпня 2021
Юрій Горбунов

Актор і продюсер Юрій Горбунов, який знову став молодим татом, показав в Instagram перше фото сина.

У кадрі чоловік тримає немовля на руках і ніжно йому посміхається.

«Ось він — наша ніжність!» — підписав знімок Юрій, супроводивши підпис хештегом # синочок і # благодаріммамочку.

На пост негайно відреагували українські селебрітіс — Потап, Надя Дорофєєва, Марічка Падалко, Валентина Хамайко, DZIDZIO, Юлія Саніна та інші.

«Які щасливі у тебе очі!», — захопилася солістка HARDKISS.

Нагадаємо, щаслива мама — Катя Осадча — встигла вже дати перше інтерв'ю після пологів, з'явившись в прямому ефірі.

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