Засиджуватися у декреті не планує: Катя Осадча дала перше інтерв'ю після народження сина — прямо з пологового будинку

Телеведуча Катя Осадча, яка народила напередодні третього сина, не має наміру засиджуватися у декреті — вона вже виходила у прямий ефір прямо з палати пологового будинку.

Як повідомляє «ТСН», телеведуча та її малюк почуваються чудово. «Я прекрасно себе почуваю, новонароджений теж чудово. Батько щасливий, тато з нашим сином Іваном вдома, тому що треба розподіляти обов'язки. Тому я з молодшим, тато з нашим спільним старшим «, — розповіла Катя Осадча.

Фото зі сторіз.

За її словами, ім'я для малюка вони з Юрієм Горбуновим ще не вибрали — обирають між кількома.

У Instagram Катя Осадча виклала кілька фото з пологового будинку. Для фотосесії вона зібрала волосся у хвіст, а також підмалювала очі та губи.

Нагадаємо, що буквально за кілька днів до пологів Юрій Горбунов влаштував для вагітної дружини сюрприз — вечірку baby shower. У заміському будинку зібралися друзі пари, серед яких — їхні куми Настя Каменських і Потап. Олексій Потапенко — хрещений батько сина Осадчої і Горбунова, Івана.

Фото Каті Осадчої з соціальних мереж.

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