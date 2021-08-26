Останнім учасником «Танців з зірками» став олімпійський призер Станіслав Горуна

Творці нового сезону «Танців з зірками» на каналі 1+1 назвали всіх учасників нового сезону. Останнім зірковим учасником став бронзовий призер Олімпіади в Токіо, чемпіон Всесвітніх Ігор і чемпіон Європи з карате Станіслав Горуна. Спортсмен прийняв виклик від епатажного співака MELOVIN і опублікував відео зі спортивного залу.

«Участь у проекті — це для мене справжній виклик. Уже зараз розумію, що мені буде важче за всіх учасників, адже коли всі в юності ходили на дискотеки, я ходив на тренування по карате. Але приймати виклики — це саме те, що я люблю. Я б хотів навчитися танцювати що завгодно: сальсу, бачату, танго, меренге, вальс. У моєму випадку почати рухатися — це вже великий прогрес», — сказав Станіслав Горуна.

Нагадаємо, учасниками шоу «Танці з зірками» стали співачка Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова і Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу «Танці з зірками».

До суддівського складу також увійшли балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.



Творці проекту заявили, що головним акцентом нового сезону стане атмосфера величного балу, в яку глядачів занурять яскраві постановки від креативного продюсера цього сезону Олени Коляденко і головного хореографа Олени Шоптенко.

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