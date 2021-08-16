Зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай став учасником «Танців з зірками»

Популярний актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай прийняв виклик олімпійської чемпіонки Ольги Харлан і став учасником нового сезону «Танці з зірками» на каналі 1+1. Про це повідомив артист, опублікувавши відео в Інстаграм.

«Це величезний виклик для мене, тому що я боюся танців. У мене немає страху перед виконанням небезпечного трюку на майданчику, а ось танці поки сильніші за мене. Мені завжди здавалося, що я дерев'яний, як мінімум наполовину. І тепер у мене з'явилася прекрасна можливість це виправити, побороти себе ж. До того ж, я дуже азартний, а „Танці з зірками“ все ж змагальне шоу, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти», — прокоментував Артур Логай і кинув виклик українській співачці Lida Lee — колишній підопічній Дмитра Монатіка. Тепер вона будує сольну кар'єру самостійно.

Нагадаємо, учасниками популярного танцювального шоу вже стали співачка Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка змінила партнера, український актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова й Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу «Танці з зірками».

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