Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вийде на паркет «Танців з зірками»

Титулована українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прийняла виклик від співачки Євгенії Власової та стала учасницею нового сезону проекту «Танці з зірками» на телеканалі 1+1.

Спортсменка підтвердила свою участь у шоу, опублікувавши відео в Інстаграм, в якому згадала найяскравіші моменти свого життя.

«Я вважаю, що для мене участь у проектах буде ідеальною можливістю, щоб показати себе з іншого боку, тому що зазвичай мені важко відкритися. Глядачі, які будуть дивитися „Танці з зірками“, дізнаються про мене більше. Це неймовірний досвід і хороше фізичне навантаження. Вже не можу дочекатися старту репетицій. Для мене це надважливо. До того ж, я хочу познайомитися зі світом шоу-бізнесу, я майже нікого не знаю особисто з артистів, тому маю добру нагоду доторкнутися до цього особливого дійства, і побачити все зсередини», — сказала Ольга Харлан і кинула виклик акторові і телеведучому Артурові Логаю.

Нагадаємо, челледж вже прийняли такі артисти: співачка Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко та фронтмен групи KADNAY Дмитро Каднай.

Прийняв виклик і чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу «Танці з зірками».

До складу журі також увійшли прима-балерина Катерина Кухар та хореограф, ведучий програми «Твій день» Влад Яма.

Артисти готуються до виходу на паркет і готують перші номери. На шоу стався і перший скандал. Олександра Зарицька замінила партнера, оскільки він не вірив, що надовго затримається в шоу зі співачкою.

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