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Шоу-бізнес

Перший скандал на «Танцях з зірками»: Зарицька несподівано змінила партнера

13:51 11 серпня 2021
Саша Зарицька

Перед стартом нового сезону шоу «Танці з зірками», одним з учасників якого став відомий актор, вже виникли перші скандали. Так, Саша Зарицька з групи KAZKA змінила партнера, про це вона заявила в ефірі у Маші Єфросиніної.

«У свій час я танцювала з іншим партнером, і він був мені дуже близький. Ми добре спілкувалися. І в якийсь момент я прочитала повідомлення: він був не дуже впевнений, що зі мною може протриматися в проекті довго. Моє наступне повідомлення було: «Бай». Слава Богу, що це виникло зараз. Я йду туди, щоб у мене був партнер, який за мене вб'є, буде рвати просто всіх і мені говорити: «Блін, та ми з тобою виграємо!», — розповіла Зарицька.

Вона зазначила, що у неї вже є новий партнер, і співачка дуже хоче перемогти.

Нагадаємо, Джамала кинула виклик українському музиканту, учаснику групи «Танок на майдані Конго».

Фото: скріншот відео

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Перший скандал на «Танцях з зірками»: Зарицька несподівано змінила партнера

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