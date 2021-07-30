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Зірка серіалів Костянтин Войтенко став учасником «Танців з зірками»

15:38 30 липня 2021
Костянтин Войтенко

Зірка серіалів Костянтин Войтенко прийняв виклик від капітана команди «Стоянівка» з «Ліги Сміху» Івана Люленова і став учасником нового сезону «Танців з зірками» на каналі 1+1. Про це повідомив актор, опублікувавши відео в Інстаграм.

«У дитинстві я не танцював, а ходив у музичну школу. Грав на баяні, але завжди мріяв про танці. Потім в технікумі, виступаючи на сцені, вже брав участь в танцювальних постановках і з часом сам став вигадувати танці і викладати хіп-хоп дітям в літньому таборі. Участь в „Танцях із зірками“ для мене, по-перше, повернення до того, що я дуже сильно люблю, відчуття, ніби повернувся додому. А по-друге — це випробування, тому що бальними танцями я не займався ніколи. Хочу знову відчути мурашки по шкірі від танцювальних виступів. Хочу дивувати глядачів і суддів», — прокоментував Костянтин Войтенко.

Актор кинув виклик українському співакові KADNAY.

Нагадаємо, учасниками проекту вже стали співачка Джамала, лідер ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова.

Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який стане новим суддею шоу.

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