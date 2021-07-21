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Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька стала учасницею «Танців з зірками»

14:54 21 липня 2021
Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька прийняла виклик від учасника «Танців з зірками» Фагота і стала учасницею нового сезону популярного проекту на каналі 1+1. Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши відповідне відео.

«Я приймаю виклик „Танців зірками“ Фагота і кидаю виклик Олексію Суровцеву. Зустрінемося на паркеті», — коротко прокоментувала свою участь Олександра.

Танцювальний виклик Олександра передала Олексію Суровцеву — акторові, чемпіону України зі стриптизу.

«Я дуже рада цього року вийти на паркет „Танців з зірками“. Впевнена, що новий сезон буде особливим. Мені хочеться станцювати всі види танців. Я любила танцювати з дитинства, з трьох років. Експериментів було багато, спочатку це були народні танці, потім — бальні та навіть рок-н-рол. Мені все це дуже подобалося, я любила вбиратися у всі ці сукні, українські віночки і вишиванки. Якщо говорити про види танців, то найбільше чекаю на самбу, гадаю для мене вона стане випробуванням, а ми легких шляхів не шукаємо», — прокоментувала Олександра Зарицька свою участь у «Танцях з зірками».

В інтерв'ю «Фактам» Олександра Зарицька розповіла про свою втілену мрію і поділилася тим, як пережила карантин.

Нагадаємо, першою учасницею танцювального шоу оголосили Джамалу.

Відомо, що зірковим суддею проекту став екс-учасник «Холостяка» Максим Чмерковський — чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars».

Головним хореографом шоу стала Олена Шоптенко, а креативним продюсером — Олена Коляденко.

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