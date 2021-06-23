Колишня партнерка Зеленського стане головним хореографом «Танців з зірками»

Відома танцівниця Олена Шоптенко стане головним хореографом у п'ятому сезоні головного танцювального шоу країни «Танці з зірками». Про це вона розповіла в ефірі телеканалу «1 + 1».

Останні два сезони Шоптенко виходила на паркет в якості танцівниці разом з Олегом Винником й Олексієм Яровенко.

Тепер у талановитого хореографа є можливість реалізувати разом з командою нові креативні ідеї.

За словами Шоптенко, у новому сезоні на глядачів чекає багато цікавих сюрпризів, вони побачать талановитих танцівників, які вразять всю країну.

Як відомо, Шоптенко буде тісно працювати з режисером-постановником Оленою Коляденко, яка виступить у ролі креативного продюсера розважального шоу.

Під час карантину Шоптенко посилено тренувалася й влаштовувала запальні танці у себе вдома.

Нагадаємо, раніше Олена Шоптенко в парі з Володимиром Зеленським стала переможницею популярного телешоу «Танці з зірками». Сталося це у 2006 році.

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