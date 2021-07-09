«Танці з зірками»: стало відомо ім'я першого зіркового учасника

Стало відомо ім'я першого зіркового учасника п'ятого сезону популярного шоу «Танці з зірками», головним хореографом котрого буде Олена Шоптенко. За перемогу на паркеті побореться співачка Джамала. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, запустивши #танціззіркаміchallenge. У відео співачка в яскравому вбранні станцювала запальні рухи будинку, в гримерці, в машині і перед сценою. Артистка передала виклик лідерові ТНМК Фаготу. Чи прийме він естафету і чи вийде на паркет, стане відомо вже скоро.

«Цей рік для мене — новий етап, повний експериментів і випробувань. У ньому стільки всього, що я ніколи не робила раніше! Я ніколи не танцювала професійно, не займалася з тренером. Хоча ті, хто був на моїх концертах, підтвердять — я обожнюю висловлювати свої слова, музику рухами. Я танцюю кожну свою емоцію руками, ногами, як вмію, як мені підказує тіло. Але у мене буде шанс навчитися, вивести танцювальні скіли на новий рівень, адже я — учасниця нового сезону шоу „Танці з зірками“ на телеканалі 1+1. Звичайно, будуть злети і падіння. Але буду дуже чекати, що ви мене підтримаєте у всіх моїх проявах. До зустрічі на Танцях», прокоментувала Джамала свою участь в проекті.

Хто із зірок сяде в суддівські крісла в новому сезоні, поки тримається в секреті. Телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів, в якому взяли участь понад 350 учасників. І тільки 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко і хореограф Олена Шоптенко.

Нагадаємо, переможцями минулого року стали Санта Дімопулос і Макс Леонов. Але вона вирішила передати свій кубок Юлії Саніній та Дмитрові Жуку. Вперше в шоу вийшло два переможця.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Олена Шоптенко розповіла, як танцювала з Олегом Винником на «Танцях з зірками», чому більше не хоче виступати як учасниця і розкрила подробиці нового шоу.

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