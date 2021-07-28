Капітан «Стоянівки» з «Ліги сміху» Іван Люленов став учасником «Танців з зірками»

Капітан команди «Стоянівка» з «Ліги сміху» Іван Люленов прийняв виклик від акторки «Жіночого Кварталу» Анастасії Оруджової і став учасником нового сезону «Танців із зірками». Відповідне відео Іван опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

«Від танців чекаю краси і творчості. Мені б хотілося, щоб я і моя партнерка дійсно добре танцювали і заслуговували кожен прохід в наступний етап. Раніше я не танцював професійно. Лише на всіх весіллях і гуляннях в Молдові ми танцюємо наші народні танці, а так: дискотеки і вдома, коли ніхто не бачить. І якщо вже це „Танці з зірками“ — буду зіркою, хоч я і на метро катаюся», — прокоментував Іван Люленов.

Іван кинув виклик українському акторові Костянтину Войтенку, який виконав головну роль в новому серіалі телеканалу ТЕТ «Ромео і Джульєтта з Черкас».

Нагадаємо, учасниками «Танців із зірками» вже стали Джамала, лідер ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, український актор Олексій Суровцев.

Новим суддею шоу став україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковський.

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter