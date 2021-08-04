Руслана приєдналася до зіркової команди «Україна має талант»

Знаменита співачка Руслана Лижичко, яка першою привезла «Євробачення» в Україну, приєдналася до зіркової команди суддів оновленого шоу «Україна має талант» (канал СТБ). Вона приєднається до основної трійки журі в одному з випусків, як спеціальний експерт.

«Я щаслива стати частиною проекту і хочу отримати заряд натхнення від учасників. Хочеться, щоб мрії людей здійснювалися і вся країна цієї осені побачила, яка талановита наша нація. Я сама знаю, яку велика праця стоїть за кожним талантом і наскільки важлива підтримка близьких людей. Впевнена, це буде яскравий сезон», — каже Руслана.



* Фото Instagram.com/ruslana.lyzhychko

Нагадаємо, ведучим нового сезону «Україна має талант» став Григорій Решетник. У кріслах журі також нові люди — Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот.

До основного журі будуть приєднуватися запрошені експерти. Це люди, яких українці називають гордістю країни: наші легенди, олімпійські чемпіони та зірки, завдяки яким прапор України піднімався на різних міжнародних аренах.

На попередніх кастингах запрошеними зірковими суддями стали олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва та телеведуча Маша Єфросиніна.

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