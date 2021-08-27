26.81 / 27.02 31.36 / 31.74
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Яскравий образ і посмішка: «Океан Ельзи», Тарабарова, Полякова та Шоптенко привітали Джамалу з 38-річчям

15:51 27 серпня 2021
Джамала

У п'ятницю, 27 серпня, українська співачка Джамала, яка виступила на грандіозному концерті до Дня Незалежності України, відзначає день народження — їй виповнилося 38 років. Вона помістила в Instagram пост, присвячений цій події.

«З днем народження мене», — підписала Джамала свою фотографію.

Співачка постала на фото в стильному корсеті з трендовими темними шлейками, а також в атласних штанях насиченого зеленого кольору.

У привітаннях відзначилися багато українських зірок — прозвучали теплі побажання від співачки Світлани Тарабарової модельєра Лілії Пустовіт, групи «Океан Ельзи», танцівниці Олени Шоптенко, співачки Олі Полякової та багатьох інших.

Раніше повідомлялося, що Джамала повернулася до активної концертної діяльності та здивувала шанувальників новим образом.

Фото з Instagram jamalajaaa

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

олег винник

Улюбленець вовчиць Винник потрапив під шквал критики: що сталось

Олег Винник

«Вовчиці» плакали від щастя: Олег Винник та красуня Таюне потішили прихильниць виконанням знаменитого хіта

Пенсія

Не пізніше 25-го числа: в Кабміні нагадали порядок виплати пенсій в Україні

Оля Полякова

Оля Полякова оцінила вокальні дані Тіни Кароль після її дуету з Андреа Бочеллі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.