Яскравий образ і посмішка: «Океан Ельзи», Тарабарова, Полякова та Шоптенко привітали Джамалу з 38-річчям

У п'ятницю, 27 серпня, українська співачка Джамала, яка виступила на грандіозному концерті до Дня Незалежності України, відзначає день народження — їй виповнилося 38 років. Вона помістила в Instagram пост, присвячений цій події.

«З днем народження мене», — підписала Джамала свою фотографію.

Співачка постала на фото в стильному корсеті з трендовими темними шлейками, а також в атласних штанях насиченого зеленого кольору.

У привітаннях відзначилися багато українських зірок — прозвучали теплі побажання від співачки Світлани Тарабарової модельєра Лілії Пустовіт, групи «Океан Ельзи», танцівниці Олени Шоптенко, співачки Олі Полякової та багатьох інших.

Раніше повідомлялося, що Джамала повернулася до активної концертної діяльності та здивувала шанувальників новим образом.

Фото з Instagram jamalajaaa

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