«Люблю тебе, ПО»: Тіна Кароль зворушливо зізналася в любові красеню, і це не Dan Balan

Популярна українська співачка та тренер шоу «Голос країни» Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським мачо Даном Баланом, активно веде аккаунт в Instagram, де не тільки просуває різні бренди, але й розповідає про своє життя та творчість.

Завдяки цьому, шанувальники завжди в курсі всіх змін у долі співачки, а також дізнаються деякі пікантні подробиці, які сама Кароль не хотіла б афішувати.

Наприклад, днями фанати ще раз переконалися, що у Тіни є дуже близька людина, з якою вона ділиться своїми неприємностями та радощами.

І це, не Дан Балан, а PR-менеджер Павло Орлов.

У сторіз співачка зворушливо привітала його з днем народження — 27 серпня чоловіку виповнилося 36 років.

Тіна опублікувала знімок Павла, де він сидить на тлі гвинтових сходів з книгою в руках та келихом.

«Життя — гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження,"ПО», — написала зворушливо Кароль.



А на одному з фанатських акаунтів Тіни з'явився ролик, в якому зібрані епізоди, в яких співачка та її PR-менеджер зображені разом. На фото пара виглядає як закохані, а не просто як колеги.

Раніше в одному з інтерв'ю Кароль зізналася, що вони з Павлом близькі друзі, які завжди готові прийти один одному на допомогу.

Нагадаємо, у День Незалежності Тіна Кароль вразила глядачів ексклюзивним вбранням, в якому з'явилася на святкових заходах.

фото https://www.instagram.com/tina_karol/

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