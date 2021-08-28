«Люблю тебе, ПО»: Тіна Кароль зворушливо зізналася в любові красеню, і це не Dan Balan
Популярна українська співачка та тренер шоу «Голос країни» Тіна Кароль, якій довгий час приписували роман з молдавським мачо Даном Баланом, активно веде аккаунт в Instagram, де не тільки просуває різні бренди, але й розповідає про своє життя та творчість.
Завдяки цьому, шанувальники завжди в курсі всіх змін у долі співачки, а також дізнаються деякі пікантні подробиці, які сама Кароль не хотіла б афішувати.
Наприклад, днями фанати ще раз переконалися, що у Тіни є дуже близька людина, з якою вона ділиться своїми неприємностями та радощами.
І це, не Дан Балан, а PR-менеджер Павло Орлов.
У сторіз співачка зворушливо привітала його з днем народження — 27 серпня чоловіку виповнилося 36 років.
Тіна опублікувала знімок Павла, де він сидить на тлі гвинтових сходів з книгою в руках та келихом.
«Життя — гвинтові сходи, цей день був на верхньому щаблі для тебе. Ти дійшов. Я люблю тебе, з днем народження,"ПО», — написала зворушливо Кароль.
А на одному з фанатських акаунтів Тіни з'явився ролик, в якому зібрані епізоди, в яких співачка та її PR-менеджер зображені разом. На фото пара виглядає як закохані, а не просто як колеги.
Раніше в одному з інтерв'ю Кароль зізналася, що вони з Павлом близькі друзі, які завжди готові прийти один одному на допомогу.
Нагадаємо, у День Незалежності Тіна Кароль вразила глядачів ексклюзивним вбранням, в якому з'явилася на святкових заходах.
фото https://www.instagram.com/tina_karol/131
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter