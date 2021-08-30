Наречена переможця «Голосу країни» Сасанчина відверто розповіла про вагітність

Переможець шоу «Голос країни» 19-річний Роман Сасанчін скоро стане батьком — його обраниця Іванна показала кругленький животик і розповіла, чому вони довго нічого нікому не розповідали.

На своїй сторінці в Instagram Іванна виклала коротке відео, написавши: «Я не можу більше приховувати! Так, ми справді чекаємо дитину». У коментарях до цього посту вона зізналася, що вагітність проходить важко: «Ми нікому не говорили, щоб купа бруду не приносила поганих емоцій, тепер ми морально готові до всього».

Вона пообіцяла докладніше розповідати про вагітність у сторіз, де шанувальники вже почали задавати свої питання.

Іванна розповіла, що у неї часті гормональні збої. Тому вони з Романом думали, що до того, як у них вийде завести дитину, пройде багато часу. «Але Бог вирішив, що нам дитина потрібна швидше. І реально дав нам її, за що ми йому дуже вдячні. Чи бажана дитина? Так, дуже бажана! Відносно того, що ми не розписані та не взяли шлюб, що, власне, могли вже давно зробити… Ми не поспішаємо, на все свій час. Все це буде. А дитина бажана, ми його удвох дуже хочемо», — розповіла вона в сторіз і додала, що вже йде 23-й тиждень вагітності.

Іванна також розповіла, що на початку вагітності у неї дуже болів живіт, була підвищена температура і дуже емоційна реакція на все, що відбувається. Дитина на світ з'явиться вже взимку, не виключено, що і на Різдво — час підійде у період з 14 грудня до 6 січня. Стать дитини вже відома, але майбутні батьки все ще думають над тим, як би розповісти про це фоловерам.

А Роман зізнався, що хотів би бути на пологах, але боїться. За себе. «Я буду тримати Іванку за руку. Але потрібно знайти людину, яка б тримала за руку мене», — каже він.

Раніше Роман Сасанчін розповів, як зробив пропозицію Іванні. Юнак хотів зробити це у парку, урочисто, з квітами та обручкою, але у коханої був поганий настрій, і вона у парк не пішла. Тоді він прийшов до неї і, ставши на коліно, запропонував руку і серце. Іванна, яка вийшла з ванни, погодилася.

Фото — скріншот.

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