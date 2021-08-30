СТБ більше не буде проводити відбір на «Євробачення»: що буде з національним конкурсом

СТБ більше не буде проводити відбір учасників на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Про це повідомили на офіційному сайті телеканалу. Надалі Суспільний мовник прийняв рішення проводити національний відбір самостійно.

«Зробити з нацвідбору головну музичну подію — таку мету ми ставили перед собою шість років тому, починаючи партнерство з Суспільним мовником, і чітко її дотримувалися. Це був наш внесок в підняття іміджу країни на міжнародній арені, підтримку національних талантів і розвиток української музичної індустрії, тому для нас було надважливо брати участь на кожному етапі підготовки і виступу країни на „Євробаченні“. Ми досягли гучних успіхів і задали нацвідбору високу планку. Сьогодні ми завершуємо нашу участь у виборі представника України на пісенний конкурс», — прокоментувала директор СТБ Людмила Семчук.

Як відомо, телеканали СТБ та UΛ:Перший підписали трирічний меморандум про спільне проведення національного відбору в 2015 році. Головне завдання, яке ставили перед собою цим партнерством — зробити вибір представника від України якісно іншим: масштабним, публічним, зі зрозумілою системою голосування, рівними умовами для всіх учасників конкурсу і по-європейськи видовищним.

СТБ взяв на себе зобов'язання з проведення всеукраїнських кастингів і прямих ефірів. А також за власною ініціативою вирішив надавати переможцю нацвідбору допомогу в підготовці до великого «Євробачення» і створення конкурсного номера «під ключ».

«Для нас було дуже важливо дати шанс поборотися за право представити Україну на міжнародному майданчику всім артистам, незалежно від ступеня популярності і наявності або відсутності потужної продюсерської команди за спиною. Виконавець на сцені нацвідбору повинен за 3 хвилини максимально розкритися перед глядачем, а для цього йому треба думати тільки про пісню, а не про гроші, які доведеться шукати в разі перемоги. І, як показав успіх цього року, це єдиний правильний підхід до відбору представника своєї країни — „Євробачення“ закінчилося три місяці тому, а етнічна пісня Go_A українською мовою продовжує ШУМіти на всю Європу і очолювати музичні чарти. За шість років ми відкрили багато нової української музики, запалили нові імена, показали нові музичні стилі. Ми віддаємо нацвідбір на високій ноті і бажаємо йому зберегти цю планку», — зазначила керівник національного відбору Наталя Франчук.

Ведучим національного відбору був Сергій Притула, який відзначився гострими питаннями і коментарями.

Як буде проходити відбір на «Євробачення-2022» поки ще не відомо.

Нагадаємо, цього року на «Євробаченні» Україну представляла група Go_A, яка перемогла в національному відборі в 2020 році. Колектив гідно виступив у Роттердамі і зайняв на конкурсі п'яте місце. Солістка групи Катерина Павленко розкрила «ФАКТАМ» подробиці конкурсу та особистого життя.

Музичним продюсером національного відбору був композитор Руслан Квінта. В інтерв'ю «ФАКТАМ» він розповів, як йому вдалося круто змінити своє життя.

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