«Мені вистачить тебе однієї»: зворушливі стосунки Олега Винника та його «таємної дружини» зачарували фанатів

Фанати відомого співака Олега Винника, котрому вимагають присвоїти звання заслуженого артиста України, опублікували в Instagram зворушливе відео з його «таємницею дружиною» Таюне.

Фоловери хвилювалися, що на останніх фото поруч з Вінником немає Таюне, але, мабуть, у пари все добре. Й це випливає з відео, яке підписано: «І не важливо скільки людей зі мною поруч, мені вистачить і тебе однієї». На ньому зображені зворушливі моменти взаємин Винника та Таюне. Ролик не дає засумніватися, що почуття між співаком і бек-вокалісткою дуже сильні.

Раніше повідомлялося, що фанати після концерту в Одесі підозрювали розлучення Олега Винника з Таюне.

Фото з Instagram olegg. vynnyk

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