Де Таюне? Олега Винника запідозрили в розлученні з «таємною дружиною»

Український співак Олег Винник давно перестав приховувати свою бек-вокалістку Таїсію Сватко, яка виступає разом з ним на сцені та при цьому будує свою сольну кар'єру.

Але днями «повелитель вовчиць» опублікував пост про виступ в Одесі, яке справило на багатьох фанатів незабутнє враження.

«Одеса, як же було гаряче! Щасливий бачити вас такими вільними та завзятими!«- написав він.

У той же час пост розчарував багатьох шанувальників, пише Clutch.

Справа в тому, що у фоторепортажі з концерту фанати не побачили жодного знімка Таюне.

Через це в фанатських акаунтах почала всерйоз обговорюватися тема ймовірного розлучення пари.

Але так як подібні розмови піднімаються не вперше, то шанувальники сподіваються, що відсутність Таюне на фото — всього лише прикре непорозуміння, і в подальшому подружжя продовжить спільні виступи.

Нагадаємо, фанатів вразило рідкісне фото Таюне.

Фото з Instagram olegg. vynnyk

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