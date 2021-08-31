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Популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах

11:46 31 серпня 2021
Міс Мерседес Морр

Популярна американська зірка Instagram та модель сайту для дорослих OnlyFans Джене Ганье, більш відома під псевдонімом Міс Мерседес Морр, знайдена мертвою у своїй власній квартирі в місті Річмонд (штат Техас).

Як повідомляє Daily Mail, 33-річну жінку задушили. Поруч було знайдено також тіло чоловіка. Поліція з'ясувала, що це 34-річний житель штату Флорида Кевін Олександр Аккорто. На трупі були численні колоті рани. Припускають, що Аккорто вбив Ганье, а потім наклав на себе руки.

Аккорто

У поліції заявили, що Аккорто не перебував з жертвою в будь-яких стосунках. Не виключено, що все відбулося в ході невдалої спроби пограбування, хоча слідів злому в будинку не виявлено. Остаточних висновків щодо мотивів злочину і самогубства слідчі поки зробити не можуть.

Водночас сестра вбитої стверджує, що це не було пограбуванням. За її словами хтось переслідував модель і стежив за нею незадовго до її смерті.

У Джене понад 2,6 мільйона підписників в Instagram — серед них репери Карди Бі, Снуп Догг, Мік Мілл.

Раніше «ФАКТИ» писали — Пустила собі кулю в голову: знайдена мертвою відома порнозірка.

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