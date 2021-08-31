Була б «мега-пара»: Ірині Білик знайшли ідеального чоловіка й партнера

Популярна українська співачка Ірина Білик, яка з гордістю показала своїх синів, вирішила в Instagram розкрити деякі подробиці свого особистого життя.

Зокрема, зірка відповіла на запитання шанувальників про те, чи не втомилася вона бути постійно самотньою. І, схоже, співачка хоче бачити біля себе постійного партнера.

«Якщо чесно, я дуже втомилася від нестабільності в стосунках. Але я впевнена, що мій час ще попереду», — написала Ірина.

Ще одним цікавим моментом стало те, що шанувальники впевнені у тому, що ідеальним партнером для Ірини був би Дмитро Коляденко.

Однак, співачка, на жаль, не дала конкретної відповіді на «пропозицію», і відреагувала з гумором на рекомендації.

Як відомо, перший офіційний шлюб у Ірини Білик був з Асланом Ахмадовим. У пари народився син Табріз. Зараз хлопчик та його мама готуються до школи.

Навесні цього року подружжя розлучилося. Після розриву артистка назвала Аслана найкращим з усіх чоловіків в її житті, а їхню любов — «космічною».

Попри розлучення батьків, хлопчик не обділений увагою. Цього літа Табріз гостював у батька в Росії. Судячи з відео, які Аслан Ахмадов публікував у соцмережах, батько й син були щасливі в компанії один одного.

Фото Instagram / bilyk_iryna

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