«Суцільна столиця кайфу»: Morgenshtern заявив, що обожнює Україну і симпатизує «фронтмену» Зеленському

Російський реп і хіп-хоп-виконавець Morgenshtern (справжнє ім'я — Алішер Валєєв) зізнався, що «обожнює Україну» і вважає її «суцільною столицею кайфу». Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

На питання про те, чи любить він Україну, 23-річний музикант відповів: «Обожнюю! Я бував в Києві, Харкові, Одесі та проїздом у Львові».

На уточнююче запитання, яке з міст йому сподобалося найбільше, Morgenshtern заявив, що йому в принципі подобається вся Україна, особливо її жителі.

«Це все просто одна суцільна якась столиця кайфу, реально. От чесно: в Україні мені подобається набагато більше, ніж в Рашці, в плані людей. Те, що люди у вас добрі, душевні, без агресії … Я не знаю, як це вийшло. Хоча, можливо, здогадуюся «, — зазначив репер.

Він припустив, що причина, чому росіяни так відрізняються від українців, в тому, що з ними досить жорстко поводилися і звертаються так до сих пір.

«У Росії все життя людей — не ось їх [показує наверх, маючи на увазі владу], а людей! — все життя … бали і … бут досі. У вас, мабуть, такого немає. Але у вас люди всі такі добрі. Ось якраз «Новий мерин», мій кліп, який ви … бал все, зняли українці «, — розповів Morgenshtern.

На питання журналіста, чи подобається йому президент України Зеленський Morgenshtern відповів: «Да-а-а, ох … енний! М-м-м, ну, бл … дь, адже він веселий. Дивився цей, бл …, „Розсміши коміка“. Просто браво! Раз … б повний!»

На уточнююче запитання, чи хотів би він, щоб і в Росії був такий президент, репер заявив: йому все одно, хто очолює державу, головне — щоб його і його сім'ю не чіпали.

«Нє, мені пох … й, якою буде президент, головне, щоб мене не чіпали і мою сім'ю, ось і все. А як би хто саме — яка різниця? Це ж все одно просто фронтмени. Президенти одно фронтмени. Все!» — сказав Morgenshtern.

У той же час Валєєв впевнений, що і сам зможе стати президентом через років 10−15.

Коли Гордон запитав музиканта, що б він робив, якби «по-справжньому став президентом», Morgenshtern відповів: «Я б все зробив. Все, що міг, і все, що зможу. Тому що в моїх інтересах … бл. .дь, щось нервувати став. Я хочу, щоб всі були щасливі. У нас народ — 90% - ненавидить життя. Я зроблю так, щоб … Я введу закон, який зобов'язує любити життя! ха-ха, ось що я зроблю».

Нагадаємо, що в останній день літа Morgenshtern одружився на своїй коханій Ділар. З весілля, яке спочатку трималося у таємниці, 23-річний музикант влаштував фрік-шоу в «кращих» традиціях часів СРСР.

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