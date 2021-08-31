Кільця на машині, янголята та дурні конкурси: як проходить весілля Моргенштерна

Епатажний російський репер Могенштерн, якого звинувачували в пропаганді наркотиків, в останній день літа одружився на своїй коханій Діларі. З весілля, яке спочатку тримав у таємниці, 23-річний музикант влаштував фрік-шоу в «кращих» традиціях часів СРСР.

До будинку нареченої він, в жахливому сірому костюмі, приїхав на «Daewoo Nexia», прикрашеним блискучими кільцями, штучними квітами та строкатими стрічками. До речі, в машині його супроводжувала журналістка Ксенія Собчак. Вона поділилася першими фото і відео з нареченим. Ймовірно, Собчак буде тамадою на весіллі.

Біля будинку Ділари Моргенштерн викрикував пісні і матюкався, пройшов традиційні обряди викупу нареченої та конкурси. Потім молодята вирушили в один із загсів Москви. Там Моргенштерн відзначився черговою витівкою — зняв штани біля входу і в такому вигляді фотографувався з дітьми.

Знімками розпису в мережі поділилася сама Ділара в Інстаграм.

Торжество пройде на теплоході. Банкетний зал прикрасили кульками та постерами з ангелами і написом «АД». До теплоходу чогось привезли коня. Кажуть, на ньому планують аерографом намалювати тату, як у Моргенштерна.

Нагадаємо, пропозицію Діларі Моргенштерн зробив під час зйомок кліпу.

В Україні репера внесли до переліку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки України, саме через пропаганду ним культу насильства й жорстокості. В СБУ заявили також, що музикант «під час своїх виступів пропагує поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин».

фото Instagram.com/influesii

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