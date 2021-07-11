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Шоу-бізнес

«Хочу романтики»: Моргенштерн нарешті офіційно зробив пропозицію Діларі

22:11 11 липня 2021
Моргенштерн і Ділар

Російський репер Моргенштерн, який недавно шокував батьків своєї дівчини Ділари, прямо під час зйомок кліпу зробив офіційну пропозицію руки і серця, передає «Стархіт».

Виконавець встав на одне коліно, зізнався обраниці в любові і попросив руки. Все сталося відразу після фільмування, тому майбутній наречений був тільки в трусах. Але це не збентежило Ділару. Їй хотілося романтичного вчинку з боку Алішера.

«Я хочу романтики. І мені не соромно в цьому зізнатися. Я отримала те, що хотіла, хоча не просила про це», — поділилася емоціями Ділара.

«Спасибі за цей чарівний момент і за цю класичну казку, про яку я мріяла з дитинства. Я люблю тебе», — додала дівчина.

Нагадаємо, з деяких пір Моргенштерн став пропагувати сімейні цінності і говорив, що хоче завести сім'ю.
фото starhit.ru/

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