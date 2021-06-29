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Змушені терпіти витівки: Моргенштерн роздягнувся перед батьками нареченої

9:30 29 червня 2021
на борту літака

23-річний російський репер Моргенштерн, який зібрався одружуватися, шокував батьків своєї нареченої Ділар, запросивши їх на борт приватного літака і влаштувавши там … баню. Фото відбувається він показав в мережі.

«Навіщо летіти в баню на приватному літаку, якщо баню можна зробити в ньому»? , — задався він «актуальним» питанням.

У кадрі Моргенштерн стоїть на борту приватного джета абсолютно голий, прикриваючиcь лише віником, а потім лягає на стіл і просить «попарити» його.

При цьому мама і тато Ділари явно відчували збентеження і намагалися відвернутися.

Втім, серія кадрів завершується спільним фото на тлі літака, де вся компанія вже стоїть радісна і щаслива, а Алішер встиг переодягтися.

«Батьки за мільйони готові терпіти все і посміхатися», «Батька Ділари шкода», «Мамі ніяково», — відгукнулися в мережі.

Нагадаємо, оголосивши про бажання створити сім'ю і завести дітей, Моргенштерн став пропагувати сімейні цінності в Instagram.

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