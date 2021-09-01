«Красуня-старшокласниця»: Каменських у костюмі учениці привітала дітей з 1 вересня

Популярна українська співачка Настя Каменських приєдналася до марафону привітань на адресу школярів і студентів з 1 вересня, розмістив у себе в Instagram «шкільну» тематичну фотосесію.

Для посту вона приміряла образ красуні-старшокласниці, надівши чогось лілову перуку. Класичну сорочку і в'язаний жилет Настя поєднала з ультракороткою спідницею-плісе, яка оголила стрункі ніжки співачки.

Фото з instagram

Каменських зробила щасливий вираз обличчя і простягнула фотографу букет ніжних еустом.

«З 1 вересня, хлопці! Для мене цей день завжди буде пов'язаний з найтеплішими моментами з дитинства. З трепетом і передчуттям, з початком чогось нового. Хочу побажати всім школярам і студентам надзвичайно класного, цікавого, продуктивного і насиченого року, наповненого новими знаннями і важливими, приємними моментами. Це буде незабутній час», — написала Каменських напуття школярам.

Фото з instagram.

Серед фоловерів знайшлися, звичайно ж, і ті, хто вирішив зайвий раз дорікнути Насті: мовляв, потрібно не чужих дітей вітати, а своїх заводити. Але більшість шанувальників з ентузіазмом порівняли красуню-співачку зі старшокласницею та подякували за зворушливе привітання.

А актор і телеведучий Андрій Бедняков безапеляційно заявив, що чекає на Настю після уроків.

Нещодавно Настя Каменських виклала у мережу «домашнє» фото з чоловіком, Олексієм Потапенком. Вони втрьох, разом з собачкою Мімі, затишно влаштувалися у ліжку.

Фото зі сторінки Насті Каменських в соцмережах.

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