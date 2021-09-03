Репер оголосив себе вагітним і показав фото

Популярний американський репер Монтеро Ламар Хілл, відомий під псевдонімом Lil Nas X, шокував своїх шанувальників, оголосивши себе вагітним і показавши відповідні фото з великим животом. На них він позує в кращих традиціях подібних фотосесій — з вінком із квітів на голові та романтично задумливим виразом обличчя.

Як повідомляє видання People, виявилося, що в такий оригінальний спосіб музикант повідомив про вихід свого майбутнього нового альбому під назвою Montero. «Це мій малюк», — заявив 22-річний Lil Nas X. «Пологи» намічені на 17 вересня — в цей день альбом надійде у продаж.

Раніше «ФАКТИ» писали, що репер зробив собі вампірські ікла з діамантів вартістю 1,6 мільйона доларів.

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