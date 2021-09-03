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Не змогли врятувати сім'ю: Барі Алібасов офіційно розлучився з Лідією Федосєєвою-Шукшиною

18:46 3 вересня 2021
Алібасов і Федосєєва-Шукшина

Відомий продюсер Барі Алібасов, який у червні переніс складну операцію на хребті, після численних скандалів нарешті офіційно оформив розлучення з Лідією Федосєєвою-Шукшиною. Про це пише «Стархит».

Адвокат Алібасова-молодшого повідомив, що на розлученні наполягла сім'я Барі Карімовича. Тепер чоловік та дружина мають місяць на подачу апеляції.

Як повідомляли ЗМІ, стосунки подружжя вже давно дуже натягнуті. У Алібасова навіть була молода коханка, яка розповідала про свою вагітність від продюсера. Але попри це, зіркове подружжя відмовлялися розлучатися.

Федосєєва-Шукшина та Алібасов почали дружити ще у 90-ті. Ходили чутки про їхній роман. А в 2018 році відбулося весілля.

Розлад у стосунках почався після того, як Федосєєва-Шукшина переписала на чоловіка квартиру в Москві, а той переоформив нерухомість на свого представника. Актрисі довелося довго судитися за повернення апартаментів.

В останні місяці на розлучення актриси та продюсера особливо наполягав Барі Алібасов-молодший. Він був упевнений, що шлюб з Федосєєвою-Шукшиною підірвав здоров'я його батька.

В свою чергу, Лідія Федосєєва-Шукшина була дуже незадоволена сином чоловіка й навіть вирішила стягнути з Алібасова-молодшого мільйон рублів за завдані їй образи.

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