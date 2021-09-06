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Шоу-бізнес

«Наразі знаю, чому у мене не складалися відносини з колишніми», — Злата Огневич

12:10 6 вересня 2021
Злата Огневич

Співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону «Холостячки», яке незабаром запустять у ефір, зізналася, що ні на секунду не пошкодувала, що взяла участь в цьому реаліті.

«Для мене це не шоу, а справжнє життя. Ті емоції, які я отримала під час знайомств і побачень з чоловіками, я ніколи раніше не отримувала у життя», — зазначила вона в інтерв'ю виданню «Телеграф».

Вона зізналася, що отримала шанс почати новий етап у житті, пізнати себе якомога глибше, дізнатися про відносини між чоловіком і жінкою.

«Головне, що я собі відповіла на питання, чому у мене не складалися відносини з колишніми. Я наразі знаю відповіді на ці питання, але про це трохи згодом. Не розповідатиму все, а ділитимуся поступово», — інтригує Злата Огневич.

Вона також поділилася враженнями від першої вечірки, коли співачка знайомилася з претендентами, розповідаючи про «неймовірні речі»: «Ніколи не думала, що за один вечір зможу політати на гвинтокрилі, пірнути в океан за перлиною, побувати на концерті… До мене навіть приїхав справжній принц на білому коні! Я ніколи не могла уявити, що все це може статися у моєму житті за один вечір».

А ось на головне питання про те, чи зустріла вона чоловіка своєї мрії, Злата Огневич відповідати не стала, додавши: «Ви про це дізнаєтеся у грудні».

Нагадаємо, що після першої вечірки співачка зізналася, що «перший електричний розряд стався» і що вона «змогла відпустити себе і прислухатися до серця».

Фото Злати Огневич із соціальних мереж.

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