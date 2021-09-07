У себе вдома, в квартирі-пентхаусі в нью-йоркському районі Бруклін, знайдений мертвим 54-річний американський актор Майкл Кей Вільямс (повне ім'я Майкл Кеннет Вільямс). Тіло у вітальні знайшов племінник актора, стурбований тим, що від дядька вже два дні не було ніяких звісток.

Вільямс був відомий за ролями у популярних телесеріалах «Дроти», «Підпільна імперія», «Країна Лавкрафта», «Закон і порядок», «Клан Сопрано», а також знімався в рімейку фільму «Робокоп», картинах «12 років рабства», «Стукач».

Вільямса п'ять разів номінували на телевізійну премію «Еммі». 19 вересня відбудеться чергова церемонія вручення цієї премії, де Майкл був серед номінантів-фаворитів.

Точну причину смерті ще належить з'ясувати. Припускають, що її могло спричинити передозування героїну. Як повідомляє видання New York Post, в апартаментах були знайдені наркотики.

Раніше Майкл відкрито розповідав про свою боротьбу з наркозалежністю. Він почав приймати наркотики ще підлітком. Потім пройшов курс лікування, але кілька разів знову зривався. «Залежність не проходить. Для мене це щоденна боротьба, але я не здаюся», — говорив він у 2017 році.

У Вільямса залишився дорослий син Елайджа.

Кадр з серіалу "Дроти" ("Прослушка")

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