26.75 / 26.95 31.62 / 31.96
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Знайдений мертвим 54-річний американський актор — зірка серіалів «Дроти» та «Підпільна імперія»

7:38 7 вересня 2021
Майкл Кей Вільямс

У себе вдома, в квартирі-пентхаусі в нью-йоркському районі Бруклін, знайдений мертвим 54-річний американський актор Майкл Кей Вільямс (повне ім'я Майкл Кеннет Вільямс). Тіло у вітальні знайшов племінник актора, стурбований тим, що від дядька вже два дні не було ніяких звісток.

Вільямс був відомий за ролями у популярних телесеріалах «Дроти», «Підпільна імперія», «Країна Лавкрафта», «Закон і порядок», «Клан Сопрано», а також знімався в рімейку фільму «Робокоп», картинах «12 років рабства», «Стукач».

Вільямса п'ять разів номінували на телевізійну премію «Еммі». 19 вересня відбудеться чергова церемонія вручення цієї премії, де Майкл був серед номінантів-фаворитів.

Точну причину смерті ще належить з'ясувати. Припускають, що її могло спричинити передозування героїну. Як повідомляє видання New York Post, в апартаментах були знайдені наркотики.

Раніше Майкл відкрито розповідав про свою боротьбу з наркозалежністю. Він почав приймати наркотики ще підлітком. Потім пройшов курс лікування, але кілька разів знову зривався. «Залежність не проходить. Для мене це щоденна боротьба, але я не здаюся», — говорив він у 2017 році.

У Вільямса залишився дорослий син Елайджа.

Кадр з серіалу "Дроти" ("Прослушка")

Раніше «ФАКТИ» писали, що популярна Instagram-модель вбита за загадкових обставин.

51

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.