Назвав «генієм» й сказав «мерсі»: Потап зворушливо подякував Жан-Полю Бельмондо

Український продюсер Потап (Олексій Потапенко) часто розповідає в Instаgram про значущі для нього події. Вчора, як тільки стало відомо про смерть французького актора Жан-Поля Бельмондо, Потап одним з перших відреагував на цю сумну звістку.

Він подякував кумиру свого дитинства й назвав його генієм.

«Genius … Жан Поль … Дякую / Merci / Спасибі … rip «, — написав Потап.

У мережі Потапа підтримали. Люди пишуть гарні слова про Бельмондо, називають його професіоналом з великої літери, яскравою і неповторною особистістю, сумують про те, що йде ціла епоха.

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року у французькому місті Нейї-сюр-Сен. Слава прийшла до нього після зйомок у фільмі Жан-Люка Годара «На останньому диханні».

Бельмондо грав різнопланові ролі. І завжди на нього чекав успіх.

Однією з останніх робіт актора стала роль у фільмі «Людина і його собака» (2008 рік), де він зіграв самотнього старого, який залишився без засобів існування та знаходить розраду у своєму собаці. У картині він знявся вже після інсульту.

Бельмондо ставав лауреатом різних кінопремій. Він був відзначений премією «Сезар», отримав Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю, а також був нагороджений премією «Золотий лев» за внесок у світовий кінематограф.

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