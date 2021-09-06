Зовсім дорослий: Потап зворушливо привітав сина з 13-річчям, а той погладив його по лисині

Сьогодні, 6 вересня, син продюсера Потапа (Олексія Потапенка) та його колишньої дружини Ірини Горової відзначає день народження. Андрію виповнюється 13 років.

Про це гордий батько повідомив у своєму Instagram, розмістивши світлини з іменинником, на яких вони разом купаються у басейні. При цьому доросла дитина ніжно тріпає тата по голові.

«13! Son !!! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! Папа», — написав Потап.

Фанати продюсера приєдналися до поздоровлень у коментарях і відзначили, що Андрій — копія мами Ірини.

Нагадаємо, після розставання з Іриною Горовою Потап одружився з Настею Каменських. У пари поки немає дітей. Вони куми з Катею Осадчою та Юрієм Горбуновим. Можливо, будуть хрещеними батьками й у їхнього молодшого сина, якому немає ще й місяця.

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