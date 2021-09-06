26.75 / 26.95 31.62 / 31.96
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зовсім дорослий: Потап зворушливо привітав сина з 13-річчям, а той погладив його по лисині

16:33 6 вересня 2021
ПОТАП З СИНОМ

Сьогодні, 6 вересня, син продюсера Потапа (Олексія Потапенка) та його колишньої дружини Ірини Горової відзначає день народження. Андрію виповнюється 13 років.

Про це гордий батько повідомив у своєму Instagram, розмістивши світлини з іменинником, на яких вони разом купаються у басейні. При цьому доросла дитина ніжно тріпає тата по голові.

«13! Son !!! З днем народження тебе, малюк! Я тебе обожнюю! Папа», — написав Потап.


Фанати продюсера приєдналися до поздоровлень у коментарях і відзначили, що Андрій — копія мами Ірини.

Нагадаємо, після розставання з Іриною Горовою Потап одружився з Настею Каменських. У пари поки немає дітей. Вони куми з Катею Осадчою та Юрієм Горбуновим. Можливо, будуть хрещеними батьками й у їхнього молодшого сина, якому немає ще й місяця.

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Бельмондо

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.