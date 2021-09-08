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Актриса Лілі Коллінз, дочка знаменитого музиканта, вийшла заміж — фото з весілля

7:02 8 вересня 2021
Лілі та Чарлі

Англо-американська актриса та модель Лілі Коллінз, дочка популярного британського музиканта Філа Коллінза, вийшла заміж. 32-річна Лілі, відома за фільмами «Білосніжка: Помста гномів», «Знаряддя смерті: Місто кісток», «Гарний, поганий, злий», мінісеріалу «Знедолені» та і серіалу «Емілі в Парижі», зіграла весілля з американським кінорежисером і письменником Чарлі Макдауеллом в штаті Колорадо. Про свої заручини пара оголосила у вересні 2020 року. Весільні фото наречений і наречена опублікували в Instagram. Лілі була в мереживній білій сукні зі шлейфом та в мереживному плащі з капюшоном.

Чарлі теж син відомих батьків - легендарного британського актора Малкольма Макдауелла ( «Заводний апельсин», «Калігула», «О, щасливчик!») та американської актриси Мері Стінберген, володарки премії «Оскар».

Чарлі, який зняв фільми «Кохані» та «Відкриття», почав зустрічатися з Лілі у 2019 році. Він ще жодного разу не був одружений офіційно. До Лілі у Макдауелла був роман із зіркою серіалу «Гра престолів» Емілією Кларк. А ще раніше, з 2010 по кінець 2016 року, він зустрічався з актрисою Руні Мара, відомою по фільму «Дівчина з татуюванням дракона».

Раніше «ФАКТИ» писали, що український музикант Антон Савлепов одружився з російською акторкою.

Фото Instagram/Cedar & Pines Photography

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