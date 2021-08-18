Український музикант Антон Савлепов одружився на російській акторці
Український музикант, учасник групи «АГОНЬ» Антон Савлєпов одружився на російській акторці Ірині Горбачовій. Про їхній роман стало відомо близько року тому. Артисти зустрічалися, розриваючись між Києвом, де живе і працює Антон, і Москвою, де в основному зосереджена діяльність Ірини. Пара будувала стосунки на відстані. Кажуть, навіть пропозицію Савлєпов робив по телефону.
Свої стосунки закохані не приховували, але і не афішували. Антон та Ірина розписалися в Україні, а весілля зіграли в Туреччині, і навіть не згадали про цю подію в соціальних мережах.
«Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав в стилі: „Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися?“. Іра така: „Це що, ти мені зараз пропозицію робиш?“ І я такий: „Це що я пропозицію зараз роблю?“. Для мене це може простіше, але для іншої людини, особливо якщо це тонка чуттєва дівчина, можливо, їй потрібна пам'ять про цей момент», — розповів Савлєпов в інтерв'ю Ірині Шихман на YouTube-каналі «А поговорить?».
Ірина розповіла, що весілля було незвичайним. Вони не стали влаштовувати захід з традиційними атрибутами, просто веселилися з друзями, пили шампанське і літали на повітряній кулі.
Ірина та Антон познайомилися на вечірці спільного знайомого, потім вона зіграла в кліпі групи «АГОНЬ». Савлєпов був зачарований талантом і харизмою Горбачової, запросив її і на наступний кліп. На той момент Савлєпов був одружений.
Нагадаємо, Ірина Горбачова народилася в Донецькій області. Живе і працює в Росії, володарка кількох кіно- і театральних премій, в тому числі «Золота маска» (2016), статуеток «Ніка» і «Золотий орел» (2018).
Актриса була заміжня за Григорієм Калініним, розлучилася вісім років тому.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін відзначили першу річницю весілля.
А Надя Дорофєєва та Володимир Дантес уже десять років разом.
фото Instagram.com/irina_gorbacheva8
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