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Шоу-бізнес

Український музикант Антон Савлепов одружився на російській акторці

15:41 18 серпня 2021
Ірина Горбачова і Антон Савлепов

Український музикант, учасник групи «АГОНЬ» Антон Савлєпов одружився на російській акторці Ірині Горбачовій. Про їхній роман стало відомо близько року тому. Артисти зустрічалися, розриваючись між Києвом, де живе і працює Антон, і Москвою, де в основному зосереджена діяльність Ірини. Пара будувала стосунки на відстані. Кажуть, навіть пропозицію Савлєпов робив по телефону.

Свої стосунки закохані не приховували, але і не афішували. Антон та Ірина розписалися в Україні, а весілля зіграли в Туреччині, і навіть не згадали про цю подію в соціальних мережах.

«Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я по телефону сказав в стилі: „Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися?“. Іра така: „Це що, ти мені зараз пропозицію робиш?“ І я такий: „Це що я пропозицію зараз роблю?“. Для мене це може простіше, але для іншої людини, особливо якщо це тонка чуттєва дівчина, можливо, їй потрібна пам'ять про цей момент», — розповів Савлєпов в інтерв'ю Ірині Шихман на YouTube-каналі «А поговорить?».

Ірина розповіла, що весілля було незвичайним. Вони не стали влаштовувати захід з традиційними атрибутами, просто веселилися з друзями, пили шампанське і літали на повітряній кулі.

Ірина та Антон познайомилися на вечірці спільного знайомого, потім вона зіграла в кліпі групи «АГОНЬ». Савлєпов був зачарований талантом і харизмою Горбачової, запросив її і на наступний кліп. На той момент Савлєпов був одружений.

Нагадаємо, Ірина Горбачова народилася в Донецькій області. Живе і працює в Росії, володарка кількох кіно- і театральних премій, в тому числі «Золота маска» (2016), статуеток «Ніка» і «Золотий орел» (2018).

Актриса була заміжня за Григорієм Калініним, розлучилася вісім років тому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін відзначили першу річницю весілля.

А Надя Дорофєєва та Володимир Дантес уже десять років разом.

фото Instagram.com/irina_gorbacheva

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