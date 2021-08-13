26.67 / 26.87 31.21 / 31.56
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Красиві та щасливі: Квіткова та Добринін відзначили першу річницю весілля

9:39 13 серпня 2021
Квіткова та Добринін

Блогерша Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін, які нещодавно стали батьками, відзначають першу річницю весілля.

Фотографії з весілля екс-«холостяк» Добнинін виклав у Instagram, написавши: «А сьогодні перший офіційний рік нашої сім'ї. Ви були свідками нашої зустрічі з перших хвилин. І дякую, що до цього часу поруч».

Фоловери вітали пару з річницею весілля, називаючи їх «красивими та щасливими».

Нагадаємо, що молоді батьки вже хрестили свого сина Лева — церемонію проводили на восьмий день після народження хлопчика, священика запрошували у заміський будинок Квіткової та Добриніна.

Зараз молодим батькам з доглядом за малюком допомагають няня та бабуся .

Фото зі сторінки Микити Добриніна в соціальних мережах.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

«Я вас розведу»: Винник жорстко відповів на пропозицію

Пляж «Калетон»

«Медузи і зелене місиво»: туристи розповіли, що не так з пляжами в Затоці, Кароліно-Бугазі і Одесі

Скандал між Ларисою Доліної і Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Скандал між Ларисою Доліною та Валею Карнавал вийшов на новий рівень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.