Красиві та щасливі: Квіткова та Добринін відзначили першу річницю весілля

Блогерша Даша Квіткова та телеведучий Микита Добринін, які нещодавно стали батьками, відзначають першу річницю весілля.

Фотографії з весілля екс-«холостяк» Добнинін виклав у Instagram, написавши: «А сьогодні перший офіційний рік нашої сім'ї. Ви були свідками нашої зустрічі з перших хвилин. І дякую, що до цього часу поруч».

Фоловери вітали пару з річницею весілля, називаючи їх «красивими та щасливими».

Нагадаємо, що молоді батьки вже хрестили свого сина Лева — церемонію проводили на восьмий день після народження хлопчика, священика запрошували у заміський будинок Квіткової та Добриніна.

Зараз молодим батькам з доглядом за малюком допомагають няня та бабуся .

Фото зі сторінки Микити Добриніна в соціальних мережах.

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