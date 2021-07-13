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Шоу-бізнес

Квіткова народила «холостяку» Добриніну сина: зворушливі фото

15:25 13 липня 2021
Весільне фото пари

Стало відомо про те, що в українському шоу-бізнесі стало на одну пару батьків більше. Відома блогерша Дарина Квіткова народила «Холостяку» і телеведучому Микиті Добриніну сина.

Первісток пари з'явився на світ в 9:51 13 липня, про що Дарина тут же повідомила в Instagram.

«Сьогодні наші серця народилися заново. У 9:51 ранку з'явився на світ наш син. 3.760, 56 см», — написала Даша, показавши і перші фото новонародженого.

Пара одружилася 20 травня 2020 року в Києві, причому їх весілля стало першим за всю історію проекту «Холостяк». У січні Дарина оголосила про вагітність, яка протікала непросто — майбутню маму кілька разів госпіталізували .

А раніше стало відомо про народження дочки в іншої зоряної пари — Даші Хлистун і колишнього учасника шоу «Холостяк» Макса Михайлюка.

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