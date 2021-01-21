Добрынин о беременности Квитковой: "Рыдал от счастья"

Бывший участник шоу «Холостяк» Никита Добрынин, который вместе с женой Дашей Квитковой отдыхает на Мальдивах, сообщил, что сейчас у них «очень ответственный и очень классный период».

Каждое его утро начинается «с поглаживания пузика Даши». Затем пара в специальном мобильном приложении смотрит соотношение размеров малыша и фруктов/сладостей.

Будущий отец назвал происходящее чудом, а детей «нереальным кайфом».

Затем «холостяк» порассуждал на тему, хотят ли мужчины иметь детей, и признался, что он очень хотел иметь малыша и рад, что именно Даша станет матерью его ребенка.

Добрынин вспомнил, как узнал, что его жена беременна.

«Даша зашла в спальню с загадочной улыбкой Мона Лизы, с белой пластмассой в руках. Именно в тот момент я понял, как сильно этого хотел, как я рад, что именно она станет матерью нашего ребенка. Рыдал от счастья. Знаю, что обычно девушки более сентиментальны, но есть же тут отцы, вы меня понимаете?», — написал Никита.

Фанаты Добрынина отметили, что приятно, когда мужчина так трогательно относится к детям и материнству. Некоторые пишут, что прослезились от слов Никиты.

Напомним, 2020 год стал очень значимым для Никиты Добрынина. Он создал семью с Дашей Квитковой. Пара осуществила свою мечту — приобрела новый дом в Киеве.

Фото Instagram/nikitadobrynin

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