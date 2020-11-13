Добрынин и Квиткова обзавелись шикарным домом в Киеве

Бывший «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин и Даша Квиткова, сыгравшие недавно свадьбу, купили в Киеве дом. Об этом они сообщили на своих страницах в Instagram.

Добрынин написал о долгожданной покупке после того, как были оформлены все документы.

«Друзья, это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает Любимая… поверьте, непередаваемо», — поделился своими эмоциями телеведущий.

По его словам, одноэтажный дом даже не рассматривался. Пара хочет видеть у себя в гостях родных и близких.

Добрынин сообщил, что сейчас в доме ведутся строительные работы. Но он надеется, что к весне в нем уже будет уютно и тепло.

«Месяц назад мы купили дом. Свой собственный дом в Киеве (20 мин от центра), без помощи родителей, в котором уже идет ремонт и дай Бог, мы сможем в него заехать уже в конце весны», — написала Даша Квиткова.

По ее словам, они с Никитой вместе смогли сделать то, о чем каждый мечтал по отдельности в детстве.

Теперь у пары две недвижимости — квартира и дом.

«Мы просто хотим, чтобы вас еще больше мотивировало то, когда в вас не верят близкие. Не потому, что нужно доказать что-то им, а чтобы только убедиться в том, что вы сильные и все обязательно получится. Пожалуйста, не прекращайте мечтать, даже если ваши крылья пытаются срезать», — призвала Даша своих подписчиков.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали героями шоу «Холостяк». После окончания проекта пара стала жить вместе, а в августе этого года они расписались и сыграли яркую свадьбу в Киеве. Но август был не только приятным для пары — Добрынин и Квиткова попали в ДТП. Серьезных травм не получили, но Даша сильно ударилась лицом.

Фото Instagram/kvittkova, Instagram/nikitadobrynin

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