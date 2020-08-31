Никита Добрынин попал в ДТП: у его жены Даши Квитковой перелом носа

Бывший «Холостяк», телеведущий Никита Добрынин и Даша Квиткова, сыгравшие недавно свадьбу в Киеве, попали в ДТП. Молодые супруги 30 августа вечером возвращались в столицу из Одессы, где они провели на море несколько дней. Недалеко от подъезда в Киев в их авто неожиданно на полном ходу врезалась машина, которая двигалась в этой же полосе за ними. Водитель просто не заметил их.

«Доехали до Киева, называется. Я сидела рядом с водителем. Была пристегнута, но при ударе ушла носом в торпеду. Водитель [другой] машины ехал сзади и просто «не заметил нас», — сообщила в Instagram Даша Квиткова.

Она также рассказала, что серьезных травм все участники ДТП не получили. Однако она сильно ударилась лицом, получила перелом носа.

«Мы не унываем, потому что главное, что мы все живы! Наша жизнь — это самое ценное. Пусть этот перелом носа будет самой большой нашей проблемой. Сейчас собираюсь к лору», — добавила Даша.

Напомним, Никита Добрынин и Даша Квиткова стали героями шоу «Холостяк». После окончания проекта пара стала жить вместе, а недавно они расписались и сыграли яркую свадьбу в Киеве.

«ФАКТЫ» продолжают следить за судом над российским актером Михаилом Ефремовым, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП. Артист упорно не признает вину и просит суд провести дополнительные экспертизы.

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