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Шоу-бизнес

Беременная Даша Квиткова рассказала, почему оказалась в больнице раньше срока

10:59 22 марта 2021
Даша Квиткова

Беременная жена Никиты Добрынина Даша Квиткова раньше срока оказалась в роддоме. Она рассказала, что обратилась к медикам из-за почечных коликов. Будущая мама решила перестраховаться и пройти дополнительное обследование. Врачи рекомендовали на несколько дней остаться в клинике под наблюдением.

Рядом с женой все время находится Добрынин, поддерживает ее и делиться в сети подробностями состояния здоровья. Они уверяют, что ничего страшного нет, такое часто бывает у беременных.

Даша говорит, что несмотря на постоянную ноющую боль, не теряет хорошего настроения и уверена, что все будет хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Даша Астафьева оказалась на операционном столе из-за внутреннего кровотечения.

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