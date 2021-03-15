Даша Астафьева едва не погибла из-за внутреннего кровотечения

Певица Даша Астафьева, ставшая героиней клипа Насти Каменских, шокировала подписчиков в Instagram признанием о своем здоровье. Недавно звезда едва не погибла из-за внутреннего кровотечения. Даша считает свое спасение чудом и просит своих подписчиков быть более внимательными к своему здоровью и не затягивать с обращением к медикам.

Астафьева рассказала, что несколько дней у нее болел живот, но она списала недомогание на «женские дни», продолжала активно работать, пытаясь унять боль таблетками. В итоге певица практически без сознания оказалась в больнице.

«Следующее, что я помню, это коридор больницы и все круги ада, которые только может пройти человек, пребывающий не в состоянии объяснить, что с ним происходит и что у него болит», — рассказала Даша.

После обследований оказалось, что у певицы открылось внутреннее кровотечение.

«Мне повезло. Я жива. Доктор, к которому я попала, теперь мой герой… Три дня назад мне сняли швы. Сегодня, когда смогла изучить и ознакомиться с информацией по этой теме, поняла, что это ЧУДО! Мне невероятно повезло. А еще мне повезло с близкими людьми», — поделилась Даша.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что телеведущая Лилия Ребрик перенесла тяжелую болезнь.

638

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter