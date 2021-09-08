«Ангел» Victoria's Secret вийшла заміж за менеджера Snapchat — фото з весілля
Відома американська модель Жасмін Тукс вийшла заміж за менеджера компанії Snapchat Хуана Давида Борреро, про заручини з яким оголосила у вересні минулого року. Їх роман триває з 2016 року.
Весілля відбулося в столиці Еквадору Кіто. Хуан — син еквадорського нейрохірурга та політика Альфредо Борреро, який у травні цього року зайняв пост віцепрезидента країни.
Церемонія пройшла в старовинній церкві XVI століття.
30-річна наречена була у зшитій на замовлення білій сукні з пишною спідницею від ліванського бренду Zuhair Murad.
Як повідомляє Arab News, на весіллі були подруги Тукс — моделі Лаїс Рібейро, Шаніна Шейк, Сара Сампайо та інші.
Жасмін, один з «ангелів» Victoria's Secret, почала кар'єру моделі у 15 років. У 2016 році вона вийшла на подіум в ексклюзивному бюстгальтері Fantasy Bra вартістю три мільйони доларів для дефіле Victoria's Secret.
Компанія Victoria's Secret привітала Жасмін із заміжжям в соцмережах.
Congratulations to Jasmine Tookes & Juan David Borrero pic.twitter.com/DkG6CN6IRd- Victoria's Secret (@vsactu) September 5, 2021
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