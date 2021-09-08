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«Ангел» Victoria's Secret вийшла заміж за менеджера Snapchat — фото з весілля

10:29 8 вересня 2021
Жасмін і Хуан

Відома американська модель Жасмін Тукс вийшла заміж за менеджера компанії Snapchat Хуана Давида Борреро, про заручини з яким оголосила у вересні минулого року. Їх роман триває з 2016 року.

Весілля відбулося в столиці Еквадору Кіто. Хуан — син еквадорського нейрохірурга та політика Альфредо Борреро, який у травні цього року зайняв пост віцепрезидента країни.

Церемонія пройшла в старовинній церкві XVI століття.

30-річна наречена була у зшитій на замовлення білій сукні з пишною спідницею від ліванського бренду Zuhair Murad.

Як повідомляє Arab News, на весіллі були подруги Тукс — моделі Лаїс Рібейро, Шаніна Шейк, Сара Сампайо та інші.

Жасмін, один з «ангелів» Victoria's Secret, почала кар'єру моделі у 15 років. У 2016 році вона вийшла на подіум в ексклюзивному бюстгальтері Fantasy Bra вартістю три мільйони доларів для дефіле Victoria's Secret.
Компанія Victoria's Secret привітала Жасмін із заміжжям в соцмережах.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що вийшла заміж актриса Лілі Коллінз, дочка знаменитого музиканта.

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