Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» одружився

27-річний актор театру і кіно Григорій Бакланов, відомий глядачам за роллю Лавріна в серіалі «Спіймати Кайдаша» і козака Семена у фільмі «Пекельна хоругва», одружився.

Народження нової акторської сім'ї

Обраницею Бакланова стала актриса Анастасія Цимбалару.

Фотографії з церемонії пара опублікувала в Instagram.

Дружина і чоловік - тепер офіційно

Крім реєстрації шлюбу, пара організувала ще й вінчання.

Молоді провели церемонію вінчання

Анастасії Цимбалару 29 років. Вона знімається в кіно і серіалах з 2014 року. Дебютним став серіал «Швидка допомога», далі були ролі в кіно і фільмах «Скажи мені правду», «Не можу забути тебе», «Довга дорога до щастя», «Рись».

Нагадаємо, влітку 2021 одружився виконавець головної ролі у серіалі «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк. А в кінці серпня народилася ще одна акторська родина — весілля зіграли Дмитро Сова і Даша Легейда.

Фото baklanov. gr/Instagram, nastya_tsymbalaru / Instagram

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