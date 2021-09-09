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Зірка «Голодних ігор» Дженніфер Лоуренс вагітна первістком

7:18 9 вересня 2021
Дженніфер Лоуренс

31-річна американська актриса Дженніфер Лоуренс, яку раніше визнали володаркою ідеального носа, вагітна первістком. Про це повідомляє видання People, якому цю новину підтвердив прес-секретар кінозірки.

Зірка серії фільмів «Голодні ігри», «Люди Ікс», а також картин «Мій хлопець — псих», «Зимова кістка», «Пасажири», вийшла заміж за арт-дилера і директора художньої галереї Кука Мароні, який старший за неї на шість років, у жовтні 2019 року. На їхньому весіллі були присутні 150 гостей — серед них такі знаменитості, як Адель, Кріс Дженнер, Емма Стоун, Емі Шумер.

До знайомства з Мароні у Дженніфер були романи з актором Ніколасом Холтом (її партнером по фільму «Люди Ікс: Перший клас») і режисером Дарреном Аронофскі, з яким вона познайомилася на зніманні фільму «Мама!».

Раніше, як писали «ФАКТИ», про свою другу вагітність оголосила Кайлі Дженнер.

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