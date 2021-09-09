Пугачова у сльозах помолилася біля труни: в Москві прощаються з Борисом Красновим

В Москві ховають 60-річного почесного члена Академії мистецтв Бориса Краснова, колишнього постановника «Різдвяних зустрічей» з Аллою Пугачовою та інших численних шоу, в тому числі, для Філліпа Кіркорова і Валерія Леонтьєва, який помер після повторного інсульту та коми.

«Прощай, Друже мій дорогий. Талановитий, ексцентричний, завжди готовий створити щось божевільне і цікаве. Тебе не буде вистачати мені. Шкода, дуже шкода … Сьогодні слова „Жив був художник один“ тільки про тебе», — написала Пугачова на своїй сторінці у соцмережах.

Як пише «СтарХит», Алла Борисівна прибула на траурну церемонію разом з Максимом Галкіним. Примадонна тихо постояла біля труни Краснова, потім пройшла в зал. Навколишні помітили на обличчі артистки сльози … Були присутні кілька близьких родичів художника. Дочка Бориса Аркадійовича Дарина виступила з прощальною промовою.

«Папа був яскравим, талановитим, він міг би багато чого ще зробити, але життя розпорядилося жорстоко. Він такого не заслужив! Батько був хорошою людиною. Хочу сказати спасибі всім його друзям», — сказала спадкоємиця художника.

Видання «МК» публікує відео, зняте на похоронах, і зазначає, що Алла Борисівна довго стояла біля труни покійного, принесла співчуття його вдові. Разом з траурним вбранням Пугачовоа надыла червону маска — в тон смуг на рукавах куртки. Коли вдова покійного Євгена Костянтинівна говорила прощальну промову, Примадонна опустила голову і закрила обличчя руками, приховуючи сльози.

Нагадаємо, що у художника-сценографа, дизайнера і продюсера Краснова була вражена велика частина мозку. За словами медиків, надій на його одужання вже не залишалося.

Фото зі сторінки Алли Пугачової в соцмережах.

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