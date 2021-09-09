Хотілося викреслити музику зі свого життя: племінниця Софії Ротару розповіла, як змогла пережити депресію

Племінниця Софії Ротару співачка Соня Кей (Sonya Kay), яка важко пережила смерть батька, довгий час не з'являлася на сцені та в соціальних мережах.

У цей період до жалобних подій додалася ще хвороба мами Соні, яка перенесла коронавірус.

Молода артистка перебувала у страшній депресії.

«Часом були такі моменти, що хотілося все кинути й назавжди викреслити музику зі свого життя», — сказала співачка в інтерв'ю «КП».

Цей важкий період життя їй допомогли пережити рідні, близькі та шанувальники. Соня змогла взяти себе в руки і продовжила працювати.

Зараз співачка вже готується повернутися в шоу-бізнес у новому образі та з оновленим репертуаром.

Sonya Kay розповіла, що вже встигла записати мініальбом з 4 пісень у новому для неї стилі Slap House Car Music. Пісні будуть відрізнятися новим звучанням.

Нагадаємо, цього літа Соня Кей (Sonya Kay) відзначила першу річницю весілля. Співачка поділилася романтичними фото зі свята й зворушливо привітала чоловіка з ситцевим весіллям, зізнавшись йому в коханні.

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