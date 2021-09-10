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Співатиме, а не показуватиме фільми про військових Путіна: представники Моргенштерна відповіли СБУ

11:02 10 вересня 2021
Моргенштерн

Російський репер Моргенштерн планує три концерти в Україні, незважаючи на те, що все ще знаходиться в українському чорному списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Представники Моргенштерна в коментарі «КП в Україні» заявили, що концерти нібито не будуть порушенням закону — протиправними є лише презентації фільмів з артистом або зняті за його участю.

Свій висновок експерти зробили, вивчивши закон «Про кінематографію», в якому згадуються «чорні списки» Мінкультури. Держкіно відкликає прокатне свідоцтво фільму, якщо серед акторів або знімальної групи був фігурант списків.

«Моргенштерн Алішер Тагірович не планує в Україні зніматися у фільмі, його режисерувати, продюсувати і т.д. Алішер Тагірович не планує в Україні проводити тур з трансляцією фільмів про подвиги НКВС, КДБ СРСР або ФСБ Російської Федерації. Жоден нормативно-правовий акт, в тому числі згаданий закон, не передбачає заборону на музичну творчість виконавця», — заявили представники артиста.

Практика показала, що внесення артиста в чорні списки не означає автоматично заборони на в'їзд в Україну. Рішення приймається прикордонною службою. Представники Моргенштерна теж згадали про це положення: «На сьогодні інформація про існування постанови про заборону в'їзду артистові на територію України відсутня». Також юристи не знайшли норми, яка забороняла б продавати квитки на концерт, якщо виконавець в «чорному» списку.

Таким чином, Моргенштерн не збирається скасовувати концерти в Україні. Виступи відбудуться в трьох містах — Харкові, Запоріжжі та Києві.

У «чорному списку» Моргенштерн вказаний як «Валєєв Алішер Тагірович». З якихось причин було використане старе прізвище репера.

Ще рік тому виконавець підтверджував, що змінив ПІБ і публікував скрін паспорта на прізвище «Моргенштерн».

Нагадаємо, раніше СБУ пояснювала, що внесла Моргенштерна в чорні списки через культ насильства і наркотиків.

Фото morgen_shtern / Instagram

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