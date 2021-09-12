Тур-менеджер Rolling Stones загинув в могилі, яку рив для свого собаки

Тур-менеджер легендарної британської рок-групи The Rolling Stones та американського співака Боба Ділана Мік Брідген загинув, копаючи могилу для своєї собаки. Як пише видання TMZ, про смерть Міка повідомила його дружина Джулія. Брігден копав могилу для вмираючого пса (австралійської вівчарки по кличці Тревіс) у своєму маєтку у місті Санта-Роза (американський штат Каліфорнія). Земля несподівано завалила 73-річного чоловіка, що знаходився в ямі.

Свідком події став сусід, який викликав швидку допомогу, але вже було пізно. Брігден помер миттєво.

14-річного Тревіса приспали через два дні після смерті господаря.

Раніше «ФАКТИ» писали, що помер зірка фільмів «Поліцейська академія».

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