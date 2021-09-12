26.64 / 26.84 31.40 / 31.73
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Тур-менеджер Rolling Stones загинув в могилі, яку рив для свого собаки

11:50 12 вересня 2021
Мік Брігден

Тур-менеджер легендарної британської рок-групи The Rolling Stones та американського співака Боба Ділана Мік Брідген загинув, копаючи могилу для своєї собаки. Як пише видання TMZ, про смерть Міка повідомила його дружина Джулія. Брігден копав могилу для вмираючого пса (австралійської вівчарки по кличці Тревіс) у своєму маєтку у місті Санта-Роза (американський штат Каліфорнія). Земля несподівано завалила 73-річного чоловіка, що знаходився в ямі.

Свідком події став сусід, який викликав швидку допомогу, але вже було пізно. Брігден помер миттєво.

14-річного Тревіса приспали через два дні після смерті господаря.

Раніше «ФАКТИ» писали, що помер зірка фільмів «Поліцейська академія».

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

платіжки

Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.