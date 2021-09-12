Померла іспанська співачка Марія Мендіола, що прославилася виконанням хіта Yes Sir, I Can Boogie

Після того, як днями у віці 39 років померла колишня солістка популярної британської групи Girls Aloud Сара Гардінг, європейський шоу-бізнес спіткала ще одна втрата. Відома іспанська співачка, учасниця дуету Baccara Марія Мендіола померла у віці 69 років. Про це йдеться в повідомленні групи в Instagram.

Мендіола відома як одна із засновниць поп-дуету Baccara. Вона створила його разом з Майте Матеос в 1977 році, коли вони обидві працювали танцівницями фламенко на острові Фуертевентура. Спершу вони виконували пісні інших груп, а популярність здобули після виходу першого синглу «Yes Sir, I Can Boogie». Пісня очолювала чарти в 10 країнах Європи і стала найбільш продаваним синглом жіночої групи того часу (продано понад 16 мільйонів копій).

У 1978 році Baccara випустила наступний сингл «Sorry, I'm a Lady», який також став хітом. У тому ж році Baccara виступила на «Євробаченні», посівши сьоме місце. Група випустила ще два альбоми, але до середини 1980-х років учасниці колективу розлучилися, запустивши два конкуруючі проекти — Baccara і New Baccara. Новою партнеркою Марії Мендіола стала Маріса Перес, з якої вони записали пісні «Touch Me», «Fantasy Boy» і «Call Me Up». Після відходу Перес з групи в 2008 році її замінила Христина Севілья.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у віці 72 років померла російська артистка Наталя Попова.

Фото: Instagram групи Baccara

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