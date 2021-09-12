26.64 / 26.84 31.40 / 31.73
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Померла іспанська співачка Марія Мендіола, що прославилася виконанням хіта Yes Sir, I Can Boogie

12:23 12 вересня 2021
Марія Мендіола

Після того, як днями у віці 39 років померла колишня солістка популярної британської групи Girls Aloud Сара Гардінг, європейський шоу-бізнес спіткала ще одна втрата. Відома іспанська співачка, учасниця дуету Baccara Марія Мендіола померла у віці 69 років. Про це йдеться в повідомленні групи в Instagram.

Мендіола відома як одна із засновниць поп-дуету Baccara. Вона створила його разом з Майте Матеос в 1977 році, коли вони обидві працювали танцівницями фламенко на острові Фуертевентура. Спершу вони виконували пісні інших груп, а популярність здобули після виходу першого синглу «Yes Sir, I Can Boogie». Пісня очолювала чарти в 10 країнах Європи і стала найбільш продаваним синглом жіночої групи того часу (продано понад 16 мільйонів копій).

У 1978 році Baccara випустила наступний сингл «Sorry, I'm a Lady», який також став хітом. У тому ж році Baccara виступила на «Євробаченні», посівши сьоме місце. Група випустила ще два альбоми, але до середини 1980-х років учасниці колективу розлучилися, запустивши два конкуруючі проекти — Baccara і New Baccara. Новою партнеркою Марії Мендіола стала Маріса Перес, з якої вони записали пісні «Touch Me», «Fantasy Boy» і «Call Me Up». Після відходу Перес з групи в 2008 році її замінила Христина Севілья.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у віці 72 років померла російська артистка Наталя Попова.

Фото: Instagram групи Baccara

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

«У світі нічого кращого не придумали»: екологи знайшли спосіб зупинити навалу медуз в Азовському морі

платіжки

Підвищення тарифу на доставку газу: що відомо

газ

У три рази нижче: глава «Нафтогазу» назвав ціну на газ для населення у новому опалювальному сезоні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.